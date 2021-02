Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si sfoga: “Che donna sei”, parole pesanti sulla Orlando (Di martedì 9 febbraio 2021) La tensione è alle stelle nella Casa e dopo la puntata in confessionale la fidanzata di Pretelli non ha usato parole leggere verso Stefania L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 9 febbraio 2021) La tensione è alle stelle nella Casa e dopo la puntata in confessionale la fidanzata di Pretelli non ha usatoleggere verso Stefania L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Il prossimo appuntamento con Grande Fratello è per venerd… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello su Alfonso Signorini: 'mi arrapa' – VIDEO - mattiamilano105 : RT @ahoy_mat: Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli, their relevancy ?? che grande fratello iconico che stanno facendo gli Z… - aquiver_effe : RT @anailime01: “io non mi sono mai preposto di vincere questo grande fratello, ma di emergere per il lavoro che voglio fare fuori da qui e… -