‘Grande Fratello Vip 5’: l’opinione di Ebuc sulla trentottesima puntata (Di martedì 9 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip si allunga fino al 1 marzo con un doppio appuntamento settimanale. Per garantire ai nostri utenti una varietà di opinioni e punti di vista sul reality, alle abituali opinioni di Isa e Chia verranno alternate occasionalmente le opinioni di alcuni personaggi noti o di alcuni di voi utenti! Ieri è andata in onda la 38ma puntata del reality e a commentarla per noi c’è il nostro amatissimo utente Ebuc, ecco il suo parere: Già solo questa foto basterebbe per racchiudere il senso dell’opinione sulla puntata andata in onda ieri sera: 38 puntate, TRENTOTTO. Un tal numero personalmente non lo vedevo da quando nonna mia alle 13 e 36 in punto mi diceva “ vita mia, vedi sulla tv? c’è il TeleSette prendilo e leggi a nonna la trama di ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 febbraio 2021) La quinta edizione del GrandeVip si allunga fino al 1 marzo con un doppio appuntamento settimanale. Per garantire ai nostri utenti una varietà di opinioni e punti di vista sul reality, alle abituali opinioni di Isa e Chia verranno alternate occasionalmente le opinioni di alcuni personaggi noti o di alcuni di voi utenti! Ieri è andata in onda la 38madel reality e a commentarla per noi c’è il nostro amatissimo utente, ecco il suo parere: Già solo questa foto basterebbe per racchiudere il senso delandata in onda ieri sera: 38 puntate, TRENTOTTO. Un tal numero personalmente non lo vedevo da quando nonna mia alle 13 e 36 in punto mi diceva “ vita mia, veditv? c’è il TeleSette prendilo e leggi a nonna la trama di ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Il prossimo appuntamento con Grande Fratello è per venerd… - jolty222 : RT @lucifer38821119: Comunque raga oltre l’hastsg #rosmello iniziate a usare quello del gfvip così magari il grande fratello inizia a calco… - lucifer38821119 : Comunque raga oltre l’hastsg #rosmello iniziate a usare quello del gfvip così magari il grande fratello inizia a calcolarci di più -