Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini scarica Alda D'Eusanio: "Ci dissociamo" (Di martedì 9 febbraio 2021) Ieri Alfonso Signorini a inizio puntata del Grande Fratello Vip 5 si è dissociato dalle affermazioni fatte da Alda D'Eusanio, che sono costate la squalifica alla giornalista. Anche Alfonso Signorini ha scaricato in diretta Alda D'Eusanio, aspettando la prima puntata disponibile del Grande Fratello Vip 5. Il conduttore ha evitato di fare il nome di Laura Pasini e spiegare i motivi che sono costati la squalifica alla giornalista. Sabato sera Alda D'Eusanio ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo che Laura Pausini e il compagno Paolo Carta l'avevano denunciata per diffamazione.

