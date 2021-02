Gran Bretagna, gli insegnanti agli studenti: “Uscite a giocare con la neve, basta lezioni online” (Di martedì 9 febbraio 2021) Londra, 9 feb – Incredibile iniziativa degli insegnanti in Gran Bretagna che, complice la neve che sta imbiancando l’intero Paese, esortano gli studenti a uscire e a giocarci, invece di rimanere in casa a fare lezione su Zoom. I genitori, però, non l’hanno presa bene. “studenti, giocate con la neve. Non ci importa dei genitori” Gran parte del Regno Unito è sotto la neve a causa della tempesta Darcy, dunque alcuni presidi si sono presi la responsabilità di indire un “giorno della neve” per gli studenti impegnati nella didattica a distanza, eliminando le lezioni online e dicendo ai bambini di uscire con lo slittino e fare pupazzi di neve. Un dirigente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Londra, 9 feb – Incredibile iniziativa degliinche, complice lache sta imbiancando l’intero Paese, esortano glia uscire e a giocarci, invece di rimanere in casa a fare lezione su Zoom. I genitori, però, non l’hanno presa bene. “, giocate con la. Non ci importa dei genitori”parte del Regno Unito è sotto laa causa della tempesta Darcy, dunque alcuni presidi si sono presi la responsabilità di indire un “giorno della” per gliimpegnati nella didattica a distanza, eliminando lee dicendo ai bambini di uscire con lo slittino e fare pupazzi di. Un dirigente ...

