Governo: Zingaretti, 'Pd conferma fiducia a Draghi, soddisfatti contenuti e linee guida' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Posso dire che siamo veramente molto soddisfatti del contributo, dei contenuti e delle linee guida alle quali il professore sta lavorando". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi. "Crediamo che i contenuti e la visione chiara" come quella che si va componendo "sia garanzia di serietà, stabilità, forza a autorevolezza della sfida governativa". E quindi, "non possiamo che confermare la nostra fiducia al tentativo" del premier incaricato.

