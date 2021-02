Governo: Zingaretti, 'non parlato con Draghi di composizione' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - composizione? "Non ne abbiamo in alcun modo parlato. La formula del Governo è un'ipotesi che dovrà formulare Draghi alla luce del mandato ricevuto dal presidente della Repubblica e dalle valutazioni che farà sul perimetro della maggioranza. Ci rimettiamo alle valutazioni che il professor Draghi farà, perché credo che sia il posizionamento più corretto". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) -? "Non ne abbiamo in alcun modo. La formula delè un'ipotesi che dovrà formularealla luce del mandato ricevuto dal presidente della Repubblica e dalle valutazioni che farà sul perimetro della maggioranza. Ci rimettiamo alle valutazioni che il professorfarà, perché credo che sia il posizionamento più corretto". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario

