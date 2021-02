Governo: Zingaretti, 'alleanze si fanno su territori, rapporto con M5S è patrimonio' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Autonomia dei territori e vocazione unitaria". Questi due pilastri della linea Pd in vista delle amministrative. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi. "Le alleanze si decidono nei territori", sottolinea Zingaretti a chi gli chiede sia delle amministrative che della possibilità che Giuseppe Conte si candidi alle suppletive in Toscana. "Io sono presidente di Regione perchè mi sono candidato rifiutando il modello che offriva il Pd nazionale e ho costruito nella mia regione l'alleanza più consona a vincere nel territorio. Quindi rispetteremo l'autonomia dei territori e al tempo stesso credo che avere uno spazio di alleanze da tenere vivo, aiuterà i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Autonomia deie vocazione unitaria". Questi due pilastri della linea Pd in vista delle amministrative. Lo dice il segretario del Pd, Nicola, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi. "Lesi decidono nei", sottolineaa chi gli chiede sia delle amministrative che della possibilità che Giuseppe Conte si candidi alle suppletive in Toscana. "Io sono presidente di Regione perchè mi sono candidato rifiutando il modello che offriva il Pd nazionale e ho costruito nella mia regione l'alleanza più consona a vincere nelo. Quindi rispetteremo l'autonomia deie al tempo stesso credo che avere uno spazio dida tenere vivo, aiuterà i ...

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, IL SÌ A MARIO DRAGHI MANDA IN TILT LA SINISTRA: LA MOSSA DELLA LEGA FONDAMENTALE - Rinaldi_euro : Nicola Zingaretti, 'il peggior scenario possibile'. Salvini nel governo Draghi, il Pd perde il controllo: rovinosa… - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Faremo di tutto per preservare unità Pd-M5s-Leu. Vero obiettivo di Renzi era distruggerla” - polunochaya : Certo che stare al governo #Draghi con chi vuole (parole di Zingaretti oggi) “un’ulteriore cessione di sovranità ve… - LauraGio_75 : RT @soniabetz1: che brutta fine Zingaretti : cessione di sovranità, ora che nn sono più al governo col M5S dicono apertamente come la pensa… -