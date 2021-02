Governo, ribelli M5S lanciano V-Day contro Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Il fronte del ‘No’ al Governo Draghi all’interno del Movimento 5 Stelle, in vista della consultazione su Rousseau, si compatta e lancia una iniziativa online che si terrà questa sera sulla piattaforma ‘Zoom’. “V Day: No Governo Draghi” il titolo dell’evento organizzato da Luca Di Giuseppe, facilitatore regionale del Team del Futuro e volto emergente di Rousseau. “Pubblicheremo a poco a poco l’elenco degli ospiti: portavoce, attivisti, giornalisti, intellettuali”, si legge nelle info dell’evento su Facebook. Tra i partecipanti ci sarà la senatrice Barbara Lezzi: “Confrontiamoci con serietà, senza fumo negli occhi, ma guardando al bene del Paese e alla sopravvivenza del M5S che non deve perdere la sua etica”, scrive sulla sua pagina la parlamentare salentina condividendo il link dell’evento. “Il M5S – rincara Lezzi – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Il fronte del ‘No’ alall’interno del Movimento 5 Stelle, in vista della consultazione su Rousseau, si compatta e lancia una iniziativa online che si terrà questa sera sulla piattaforma ‘Zoom’. “V Day: No” il titolo dell’evento organizzato da Luca Di Giuseppe, facilitatore regionale del Team del Futuro e volto emergente di Rousseau. “Pubblicheremo a poco a poco l’elenco degli ospiti: portavoce, attivisti, giornalisti, intellettuali”, si legge nelle info dell’evento su Facebook. Tra i partecipanti ci sarà la senatrice Barbara Lezzi: “Confrontiamoci con serietà, senza fumo negli occhi, ma guardando al bene del Paese e alla sopravvivenza del M5S che non deve perdere la sua etica”, scrive sulla sua pagina la parlamentare salentina condividendo il link dell’evento. “Il M5S – rincara Lezzi – ...

