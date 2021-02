Governo | Nobili | ' Iv pioniera su vaccini a docenti'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - “A quanto pare l'idea - tanto vituperata - di un piano vaccinale che metta gli insegnanti tra le priorità del Paese per permettere ai nostri ragazzi di tornare a scuola, dopo oltre dieci mesi senza, non è così malvagia. Pionieri delle buone idee, sempre”. Lo scrive su Twitter Luciano, deputato di Italia Viva.

Il dado, in ogni caso, è tratto: domani secondo giro di consultazioni del Premier incaricato Mario Draghi con gli esponenti politici e tra questi c'è proprio il partito di Matteo Renzi, Italia Viva.