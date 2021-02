Governo, Grillo: “Draghi ha detto che reddito di cittadinanza è una grande idea e che abbiamo cambiato la politica italiana” (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le consultazioni con il Presidente incaricato, Beppe Grillo è intervenuto sulla pagina del Movimento 5 Stelle per parlare dell’incontro, rivolgendosi direttamente agli attivisti: “Io mi aspettavo il banchiere di Dio, invece è un grillino – ironizza il comico, che poi si fa serio -. Vi chiedo un attimo di pazienza, sentiamo cosa dice pubblicamente. abbiamo parlato di reddito di cittadinanza e ha detto che è una grande idea, che adesso ci vuole per la pandemia. Ha detto che abbiamo cambiato la politica in questo paese con l’onestà e abbiamo fatto un mezzo miracolo… Io ho parlato e mi ha ribadito il concetto dell’ambiente, del reddito e del recovery fund. Sembra che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le consultazioni con il Presidente incaricato, Beppeè intervenuto sulla pagina del Movimento 5 Stelle per parlare dell’incontro, rivolgendosi direttamente agli attivisti: “Io mi aspettavo il banchiere di Dio, invece è un grillino – ironizza il comico, che poi si fa serio -. Vi chiedo un attimo di pazienza, sentiamo cosa dice pubblicamente.parlato didie hache è una, che adesso ci vuole per la pandemia. Hachelain questo paese con l’onestà efatto un mezzo miracolo… Io ho parlato e mi ha ribadito il concetto dell’ambiente, dele del recovery fund. Sembra che ...

