Governo: Fratoianni, 'se ministri Lega direi di no, non sono veti ma politica' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Se nel Governo Draghi ci fossero ministri della Lega al momento direi che io non ci sarei, ma vedremo quando le cose saranno più chiare. Non è una questione di veti ma di politica". Lo dice Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana a Un giorno da Pecora su radio Rai Uno. "Se uno pensa che bisogna fare la flat tax e un altro, come me, che farebbe la patrimoniale, le posizioni sono molto diverse. Governare con Berlusconi? Abbiamo governato con Renzi, le loro posizioni non sono poi molto diverse".

