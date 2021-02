Governo | Fornaro | ' non esistono quelli tecnici | sono tutti politici'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Noni governi, i governi, devono avere la maggioranza in Parlamento. La scelta del presidente incaricato la valuteremo, però le sceltesempre politiche. Nascondersi dietro il paravento deltecnico non è la risposta corretta. Vedremo le scelte del presidente incaricato". Lo ha detto Federico, di Leu, dopo le consultazioni.

ha spiegato che da Draghi 'ci aspettiamo la definizione di un perimetro programmatico e ... E sul tema fiscale una nostra firma sotto un programma dicon la flat tax non ci potrà mai ...Parole arrivate dopo la richiesta di chiarimento fatta ad esempio da Leu, che per bocca del capogruppo della Camera, Federicotorna a chiedere di sapere "se ilseguirà la politica ...Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Non esistono i governi tecnici, i governi sono tutti politici, devono avere la maggioranza in Parlamento. La scelta del presidente incaricato la valuteremo, però le scelte s ..."Ci riserveremo, come tutti gli altri gruppi, di dare una valutazione complessiva". "Il nostro auspicio è che le tre forze dell’alleanza, Pd-M5S-LeU, possano avere un atteggiamento univoco rispetto al ...