TV7Benevento : Governo: Fornaro, 'da Draghi valutazione positiva gestione pandemia Covid'... - TV7Benevento : Governo: Fornaro, 'confermata a Draghi disponibilità a proseguire interlocuzione'... - angelo_fornaro : RT @gabelmanu: Il Pd si è buttato a pesce nella nuova formazione Draghiana senza manco sapere il programma! Nel governo del banchiere si… - angelo_fornaro : RT @Dragomir2222: Mi dovessi svegliare con un Draghi al Governo? Preferirei di no. Ma che è? Un incubo? ?? NO al #MacellaioDellaTroika https… - angelo_fornaro : RT @ALLERTACETRIOLI: ??ALLERTA CETRIOLI?? UN CETRIOLO SENZA UN PERCHÈ: @APatrignan: 'Il voto Rousseau sul Governo Draghi? Bene a patto che n… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Fornaro

Il Tempo

Parole arrivate dopo la richiesta di chiarimento fatta ad esempio da Leu, che per bocca del capogruppo della Camera, Federicotorna a chiedere di sapere "se ilseguirà la politica ...Liberi e Uguali ha rispetto anche per i travagli del Movimento 5 Stelle, e quando all'ipotesi di sostenere ilDraghi (seppure con forze molto lontane politicamente), Federicodavanti a Montecitorio replica: 'Siamo in una crisi al buio e occorre fare un passo per volta, e avere anche massimo ...Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Abbiamo riconfermato al presidente incaricato la nostra disponibilità ad accogliere l'appello del presidente Mattarella e proseguire l'intelocuzione nei modi e nelle forme c ...(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Il nostro auspicio è che le tre forze dell'alleanza, M5S, Pd e Leu, possano concordare un atteggiamento univoco sul costituendo governo Draghi ... di Leu alla Camera, Federico ...