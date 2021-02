Governo Draghi quanto durerà? “Così capirà chi cerca di fregarlo”, rumors sulle consultazioni (Di martedì 9 febbraio 2021) Governo Draghi quanto durerà? Il secondo giro di consultazioni del premier incaricato si chiuderà oggi pomeriggio. Secondo il calendario saranno ricevuti dall’ex direttore della Bce le delegazioni della vecchia maggioranza e quelle del centrodestra. Il professore ha esposto ieri durante i colloqui il suo programma, che regge su tre concetti chiave: europeismo, atlantismo e ambientalismo. Tanti però si interrogano non soltanto sul planning, ma anche sui nomi dei ministri possibili e sulla durata appunto. Di solito gli esecutivi tecnici , infatti, non hanno vita lunga. E questo Draghi lo sa bene. La tabella di marcia è serrata: già venerdì potrebbe esserci il giuramento. Il Parlamento potrebbe essere chiamato a votare la fiducia già nei primi giorni della prossima settimana. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 febbraio 2021)? Il secondo giro didel premier incaricato si chiuderà oggi pomeriggio. Secondo il calendario saranno ricevuti dall’ex direttore della Bce le delegazioni della vecchia maggioranza e quelle del centrodestra. Il professore ha esposto ieri durante i colloqui il suo programma, che regge su tre concetti chiave: europeismo, atlantismo e ambientalismo. Tanti però si interrogano non soltanto sul planning, ma anche sui nomi dei ministri possibili e sulla durata appunto. Di solito gli esecutivi tecnici , infatti, non hanno vita lunga. E questolo sa bene. La tabella di marcia è serrata: già venerdì potrebbe esserci il giuramento. Il Parlamento potrebbe essere chiamato a votare la fiducia già nei primi giorni della prossima settimana. leggi anche ...

