Governo Draghi: pensioni flessibili come obiettivo? (Di martedì 9 febbraio 2021) pensioni: un tema complicato da affrontare in Italia, più che da altre parti. Sono poche le certezze che ruotano attorno a quella che potrebbe essere una possibile riforma messa in campo da Mario Draghi. In attesa di capire quello che sarà il programma generale del nuovo esecutivo, si può procedere per deduzioni e indiscrezioni. Il primo punto da mettere bene in chiaro è che il premier incaricato dovrà mettere d'accordo tanti partiti. La Lega, ad esempio, pare determinata a proporre la proroga di Quota 100. Draghi, pensioni tema importante: Quota 100 è un capitolo rilevante Quota 100 è la misura opzionale che permette di andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. L'orientamento del Governo precedente era quella di farla andare ad esaurimento nel 2022. Magari in previsione di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021): un tema complicato da affrontare in Italia, più che da altre parti. Sono poche le certezze che ruotano attorno a quella che potrebbe essere una possibile riforma messa in campo da Mario. In attesa di capire quello che sarà il programma generale del nuovo esecutivo, si può procedere per deduzioni e indiscrezioni. Il primo punto da mettere bene in chiaro è che il premier incaricato dovrà mettere d'accordo tanti partiti. La Lega, ad esempio, pare determinata a proporre la proroga di Quota 100.tema importante: Quota 100 è un capitolo rilevante Quota 100 è la misura opzionale che permette di andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. L'orientamento delprecedente era quella di farla andare ad esaurimento nel 2022. Magari in previsione di ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - Nietzsche1973 : @realUmbertoLM @GiorgiaMeloni Secondo me sbagli: abbiamo una formidabile occasione x orientare le decisioni del nuo… - zazoomblog : Berlusconi: Sostegno a Draghi suo governo di unità nazionale Zingaretti: Il perimetro dellesecutivo lo decide il p… -