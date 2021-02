Governo Draghi, Meloni: “Chiediamo abolizione di cashback e lotteria degli scontrini. Astensione o voto contro? Prima vediamo la squadra” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Abbiamo chiesto a Draghi l’abolizione del cashback e della lotteria degli scontrini. Crediamo che quello che viene speso, cioè circa cinque miliardi di euro, possa andare alle imprese in difficoltà”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. “Voteremo contro o ci asterremo? Dipende dalla squadra e dal programma di Governo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Abbiamo chiesto al’dele della. Crediamo che quello che viene speso, cioè circa cinque miliardi di euro, possa andare alle imprese in difficoltà”. Così Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, al termine dell’incon il presidente del Consiglio incaricato Mario. “Voteremoo ci asterremo? Dipende dallae dal programma di”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

