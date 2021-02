Governo Draghi, M5S: ecco le richieste (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ascolteremo Draghi "con attenzione e senza pregiudizi, cercando di raccogliere ogni elemento utile per formarci un'opinione chiara e consapevole, basata su cose concrete, che ci consenta di comprendere se davvero il MoVimento può prendere parte in modo incisivo a un nuovo Governo". Così il M5S in un post su Facebook poco prima della nuova consultazione con il premier incaricato in vista della formazione del nuovo Governo. "Al presidente Draghi, oltre ad esporre ulteriori temi che riteniamo essenziali per il bene del Paese, chiederemo quali sono gli interventi che intende mettere in campo, quali sono i settori prioritari che vuole sostenere, a partire da dove intende intervenire, come e con quali obiettivi. Gli chiederemo anche se ha definito il perimetro politico e tematico entro il quale intende formare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ascolteremo"con attenzione e senza pregiudizi, cercando di raccogliere ogni elemento utile per formarci un'opinione chiara e consapevole, basata su cose concrete, che ci consenta di comprendere se davvero il MoVimento può prendere parte in modo incisivo a un nuovo". Così il M5S in un post su Facebook poco prima della nuova consultazione con il premier incaricato in vista della formazione del nuovo. "Al presidente, oltre ad esporre ulteriori temi che riteniamo essenziali per il bene del Paese, chiederemo quali sono gli interventi che intende mettere in campo, quali sono i settori prioritari che vuole sostenere, a partire da dove intende intervenire, come e con quali obiettivi. Gli chiederemo anche se ha definito il perimetro politico e tematico entro il quale intende formare ...

