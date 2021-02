Governo Draghi, l’arrivo di Berlusconi a Montecitorio tra la ressa di fotografi e giornalisti – Video (Di martedì 9 febbraio 2021) Silvio Berlusconi è arrivato alla Camera, atteso da Mario Draghi per il secondo giro di consultazioni, ed è entrato con l’auto dall’ingresso di via della Missione. Poi, dall’interno del garage di Montecitorio, è uscito a piedi a salutare i giornalisti. Rivolto agli obiettivi dei fotografi, Berlusconi ha tolto per un attimo la mascherina, ha salutato i cronisti ed è rientrato velocemente accompagnato dai più stretti collaboratori, da Antonio Tajani e dalle due capogruppo di Camera e Senato, Gelmini e Bernini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Silvioè arrivato alla Camera, atteso da Marioper il secondo giro di consultazioni, ed è entrato con l’auto dall’ingresso di via della Missione. Poi, dall’interno del garage di, è uscito a piedi a salutare i. Rivolto agli obiettivi deiha tolto per un attimo la mascherina, ha salutato i cronisti ed è rientrato velocemente accompagnato dai più stretti collaboratori, da Antonio Tajani e dalle due capogruppo di Camera e Senato, Gelmini e Bernini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - Massimo37114477 : RT @Antigiornalista: Prima dicono che hanno fatto nascere il governo per tenere fuori Salvini, ora sono felicissimi di averlo dentro. Prima… - ZombieRasta : RT @MarceVann: Il fronte del 'No' al governo Draghi nel M5S, si compatta e lancia una iniziativa che si terrà questa sera su 'Zoom'. 'V Day… -