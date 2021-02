Governo Draghi, la diretta – Berlusconi a Roma: andrà alle consultazioni con Forza Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Silvio Berlusconi è appena arrivato a Roma. L’ex premier guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. “Arrivato a Roma – scrive Berlusconi sui suoi canali social – per partecipare alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi”. L’ex capo del Governo allega anche una foto in cui si appresta a scendere dalla scaletta del suo aereo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Silvioè appena arrivato a. L’ex premier guiderà la delegazione dicon il premier incaricato Mario. “Arrivato a– scrivesui suoi canali social – per parteciparecon il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario”. L’ex capo delga anche una foto in cui si appresta a scendere dalla scaletta del suo aereo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - 55CANCRI : Quando un giornale diventa carta da culo in un attimo #iltempo : Conte vuole sabotare il governo. Così punta alla… - manu_gira : RT @POP_AI_: Presidente #draghi le chiediamo di sviluppare programmi di educazione digitale di cittadini, studenti e lavoratori, e di dare… -