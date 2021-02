Governo Draghi: il totonomi al femminile. Covid, paura in Umbria per la variante brasiliana (Di martedì 9 febbraio 2021) Si allarga l’emergenza varianti del Coronavirus in Italia. In particolar modo al Centro del Paese. Ed è l’Umbria che ora si spinge a chiedere apertamente e “al più presto” la fornitura di 50mila vaccini contro il Covid. Dosi, cioè, “ulteriori rispetto al piano” vaccinale già programmato. Anticorpi monoclonali Lo ha annunciato la governatrice Donatella Tesei che ha reso noto di aver scritto al commissario all’emergenza Domenico Arcuri. “È indispensabile che arrivino presto – ha aggiunto Tesei riferendosi alle dosi di vaccini in più – per proteggere quante più categorie a rischio possibile e più velocemente possibile”. Tesei, che ha parlato oggi 9 febbraio al Consiglio regionale, si è espressa anche a proposito della distribuzione degli anticorpi monoclonali. “Oggi stesso scriverò sempre al commissario Arcuri – ha detto – perché, vista la situazione che ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 febbraio 2021) Si allarga l’emergenza varianti del Coronavirus in Italia. In particolar modo al Centro del Paese. Ed è l’che ora si spinge a chiedere apertamente e “al più presto” la fornitura di 50mila vaccini contro il. Dosi, cioè, “ulteriori rispetto al piano” vaccinale già programmato. Anticorpi monoclonali Lo ha annunciato la governatrice Donatella Tesei che ha reso noto di aver scritto al commissario all’emergenza Domenico Arcuri. “È indispensabile che arrivino presto – ha aggiunto Tesei riferendosi alle dosi di vaccini in più – per proteggere quante più categorie a rischio possibile e più velocemente possibile”. Tesei, che ha parlato oggi 9 febbraio al Consiglio regionale, si è espressa anche a proposito della distribuzione degli anticorpi monoclonali. “Oggi stesso scriverò sempre al commissario Arcuri – ha detto – perché, vista la situazione che ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - aniello7779 : Voglio far notare che se il #m5s entra in maggioranza, nel governo Draghi noi saremo minoranza. Se decidono, per es… - brongosalvatore : RT @Michele02828265: Passo per pessimista ma dico che l'ingresso della #Lega nel governo europeista di #Draghi non è come dice qualcuno 'un… -