Governo Draghi | Galli ministro della Salute? La risposta

"Se Mario Draghi dovesse chiamarmi per fare il ministro della Salute? Spero proprio che non lo faccia. Io non credo di essere particolarmente adatto, io so fare altre cose". Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale del capoluogo lombardo, risponde così ad 'Agorà' sui Rai3 alla domanda su un possibile ruolo nel nuovo Governo. "Soprattutto in sanità, c'è bisogno di non avere interruzioni di vario tipo – spiega Galli -. Evviva la continuità. Lo dico con tutta franchezza e non è una valutazione di tipo politico, ma di tipo pratico". In una situazione come questa serve "il massimo possibile di velocità ed efficienza", che significa anche "evitare lunghi periodi in cui qualcuno deve imparare ...

