Governo Draghi, Faraone (Italia viva): "Se Salvini ci sta, siamo felicissimi" – Video (Di martedì 9 febbraio 2021) "Il Mes non è mai stato la condizione, abbiamo posto il tema per una questione di razionalità. Dobbiamo far partire il Governo Draghi, siamo in una condizione di idillio. La prescrizione è un tema che affronteremo in Parlamento, intanto facciamo partire il Governo. Draghi ci ha parlato di un Governo europeista e atlantista, meglio di così". Sono le parole del capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, all'uscita dalle consultazioni col presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. "Se Salvini ci sta – ha aggiunto – siamo felicissimi". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

