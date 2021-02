Governo Draghi, da Italia Viva “totale sostegno” (Di martedì 9 febbraio 2021) Italia Viva al nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo Draghi. “Abbiamo garantito il totale sostegno di Italia Viva a questo impianto e alle scelte che il presidente vorrà portare avanti”, ha detto la senatrice Teresa Bellanova al termine dell’incontro con Draghi. Bisogna “concludere presto nell’interesse del Paese”, ha poi spiegato, aggiungendo: “Speriamo che tutti si lavori per far partire quanto più rapidamente questo Governo, Governo della speranza. Questo Paese ha bisogno di segnali di coraggio, speranza, di recuperare fiducia nel futuro”, ha spiegato la ex ministra di Iv. Se il nuovo Governo sarà composto da tecnici o politici “noi abbiamo detto, dal primo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021)al nuovo giro di consultazioni per la formazione del. “Abbiamo garantito ildia questo impianto e alle scelte che il presidente vorrà portare avanti”, ha detto la senatrice Teresa Bellanova al termine dell’incontro con. Bisogna “concludere presto nell’interesse del Paese”, ha poi spiegato, aggiungendo: “Speriamo che tutti si lavori per far partire quanto più rapidamente questodella speranza. Questo Paese ha bisogno di segnali di coraggio, speranza, di recuperare fiducia nel futuro”, ha spiegato la ex ministra di Iv. Se il nuovosarà composto da tecnici o politici “noi abbiamo detto, dal primo ...

