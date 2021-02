Governo Draghi, chi arriva al posto di Rocco Casalino. Un volto televisivo di primo piano come portavoce del premier (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra i protagonisti del quasi triennio grillino alla guida del Governo c’è Rocco Casalino. portavoce spesso criticato e poco amato dagli avversari, con l’uscita di scena di Giuseppe Conte lascerà il suo posto. Nei giorni scorsi Casalino si è lasciato andare un’intervista – giallo al Foglio che lui spiega di non aver mai rilasciato. “Sono sollevato. Mi riapproprio della mia vita. L’unica che soffre è mia madre, le faceva piacere poter dire che suo figlio era il portavoce del capo del Governo”, avrebbe quindi detto. “Draghi ha i rapporti internazionali, ok. Meglio lui di un altro. Ma in questi anni mi sono reso conto di quanto sia importante la continuità del Governo”. Casalino aveva puntualizzato di non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra i protagonisti del quasi triennio grillino alla guida delc’èspesso criticato e poco amato dagli avversari, con l’uscita di scena di Giuseppe Conte lascerà il suo. Nei giorni scorsisi è lasciato andare un’intervista – giallo al Foglio che lui spiega di non aver mai rilasciato. “Sono sollevato. Mi riapproprio della mia vita. L’unica che soffre è mia madre, le faceva piacere poter dire che suo figlio era ildel capo del”, avrebbe quindi detto. “ha i rapporti internazionali, ok. Meglio lui di un altro. Ma in questi anni mi sono reso conto di quanto sia importante la continuità del”.aveva puntualizzato di non ...

