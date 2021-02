Governo Draghi, Berlusconi a Montecitorio accolto dagli applausi dei deputati di Forza Italia: “Grande presidente” (Di martedì 9 febbraio 2021) Si tramuta in un evento l’arrivo di Silvio Berlusconi alla Camera per le consultazioni. Quasi tutti i deputati di Forza Italia hanno atteso l’ex premier in un corridoio di Montecitorio. Quando Berlusconi è comparso per recarsi da Mario Draghi lo hanno accolto con un sonoro applauso. “Grande presidente”, hanno urlato. E lo hanno accompagnato, quasi scortandolo, fino al corridoio dei busti. Accompagnato da un gruppo di deputati e da Antonio Tajani, Silvio Berlusconi ha salutato brevemente i cronisti in attesa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Si tramuta in un evento l’arrivo di Silvioalla Camera per le consultazioni. Quasi tutti idihanno atteso l’ex premier in un corridoio di. Quandoè comparso per recarsi da Mariolo hannocon un sonoro applauso. “”, hanno urlato. E lo hanno accompagnato, quasi scortandolo, fino al corridoio dei busti. Accompagnato da un gruppo die da Antonio Tajani, Silvioha salutato brevemente i cronisti in attesa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

