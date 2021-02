Governo | delegazione M5S da Draghi guidata da Crimi | confermata assenza Grillo

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) – Ladel M5S che oggi, alle 17.15, sarà ricevuta dal premier incaricato Mariosaràdal capo politico, Vitol’di Beppe, che tuttavia nei prossimi giorni potrebbe far ritorno a Roma, anche per tentare di sedare i malumori e le divisioni che agitano i 5 Stelle. Fanno parte dellapentastellata, i due capigruppo Ettore Licheri e Davide Crippa e i due vice Andrea Cioffi e Ilaria Fontana. L'articolo CalcioWeb.

Lo ha detto in conferenza stampa Andrea Causin, che ha partecipato alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, con ladel Gruppo Europeisti - Maie - ...... anche se ancora non è chiaro quale sarà l'indicazione del Cavaliere: meglio uncon figure "... " Il suo programma ricalca il nostro " , dicevano dallaazzurra dopo il primo giro di ...Diretta Consultazioni Governo Mario Draghi, video streaming: oggi LeU-FI-FdI-Pd-Renzi-M5s-Lega. Squadra, totoministri e programma: le ultime notizie ...A Berlusconi interessa un governo serio, concreto, forte e responsabili'' per affrontare le emergenze sanitarie ed economiche, ha assicurato Il leader di Forza Italia è giunto a bordo del jet privato ...