Governo: De Petris, 'dibattito dentro Leu come in tutte le altre forze politiche' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Noi abbiamo un dibattito dentro il gruppo di Leu. E' una discussione che c'è in tutte le altre forze politiche, immagino". Lo ha detto Loredana De Petris dopo le consultazioni con Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Noi abbiamo unil gruppo di Leu. E' una discussione che c'è inle, immagino". Lo ha detto Loredana Dedopo le consultazioni con Draghi.

La7tv : #coffeebreak @PetrisDe 'Molto grave dal punto di vista democratico' #draghi - TV7Benevento : Governo: De Petris, 'dibattito dentro Leu come in tutte le altre forze politiche'... - TV7Benevento : **Governo: De Petris, 'per Draghi ambiente fondamentale per opere pubbliche'**... - TV7Benevento : **Governo: De Petris, 'ci riserviamo scelte quando quadro sarà chiaro'**... - zazoomblog : Governo: De Petris ci riserviamo scelte quando quadro sarà chiaro - #Governo: #Petris #riserviamo #scelte -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Petris Addio Franco Marini: l'Alpino sindacalista che diventò Presidente del Senato

...percorribilità di una maggioranza bipartisan per riformare la legge elettorale e guidare un governo ... dichiara la presidente del gruppo Misto del Senato Loredana De Petris. "Marini è stata una delle ...

Leu: mai con sovranisti, programma non è variabile indipendente

E sul tema fiscale una nostra firma sotto un programma di governo con la flat tax non ci potrà mai ... per noi è assolutamente fondamentale implementare' ha detto Loredana De Petris, sottolineando che ...

Governo: De Petris, nodo rimane nome premier - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: De Petris, ‘dibattito dentro Leu come in tutte le altre forze politiche’

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Noi abbiamo un dibattito dentro il gruppo di Leu. E’ una discussione che c’è in tutte le altre forze politiche, immagino”. Lo ha detto Loredana De Petris dopo le consultazio ...

Consultazioni, Fornaro (Leu): "Abbiamo riconfermato la nostra disponibilità a Draghi. La sanità al primo posto"

ROMA - “Ci riserviamo di fare le nostre scelte nel momento in cui sarà presentato il programma e sarà definito il profilo del governo”. Così Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato, dopo aver ...

...percorribilità di una maggioranza bipartisan per riformare la legge elettorale e guidare un... dichiara la presidente del gruppo Misto del Senato Loredana De. "Marini è stata una delle ...E sul tema fiscale una nostra firma sotto un programma dicon la flat tax non ci potrà mai ... per noi è assolutamente fondamentale implementare' ha detto Loredana De, sottolineando che ...Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Noi abbiamo un dibattito dentro il gruppo di Leu. E’ una discussione che c’è in tutte le altre forze politiche, immagino”. Lo ha detto Loredana De Petris dopo le consultazio ...ROMA - “Ci riserviamo di fare le nostre scelte nel momento in cui sarà presentato il programma e sarà definito il profilo del governo”. Così Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato, dopo aver ...