Governo | Colaiacovo | ' per turismo serve sottosegretario nel ministero Sviluppo'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Uncon una delega forte alin capo aldelloeconomico. E' quanto auspica Maria Carmelavicepresidente di Confindustria Alberghi. "Bisogna portare a terra i nostri sogni, ildelè stato abolito per referendum ma per il futuro, anche se non so quali saranno le decisioni che si prenderanno, secondo me servirebbe un sottosegretariato con delega forte nella 'casa' delle Attività produttive". E' quanto afferma all'Adnkronos in merito alle prospettive delneldel presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. "Vorrei sottolineare che noi siamo aziende. La nostra filiera è lunghissima abbiamo un settore e un mercato del ...

I circoli dem vogliono parlarne, c'è chi "vota" ministri tecnici. Il grillino Mantovani: non escludo la rottura, ma non subito ...