Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangata per Baronio, 11 calciatori saltano il prossimo turno (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la 21esima giornata del massimo torneo italiano. Tantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica, bellissima rimonta del Torino contro l'Atalanta. Colpo grosso dell'Inter che ha avuto la meglio della Fiorentina, continua il momento magico del Genoa che ha vinto con il Napoli. Il big match tra Juventus e Roma è dei bianconeri, dominio del Milan con il Crotone e successo con il minino sforzo della Lazio. In zona salvezza punti preziosissimi di Bologna, Spezia e Udinese. Sono 11 i calciatori fermati per la prossima giornata. Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, ...

