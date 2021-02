Giustizia | arriva il corso pro-gay E scoppia la polemica Propaganda arcobaleno

(Di martedì 9 febbraio 2021) Francesca Bernasconi Parte ildel Consiglio Nazionale Forense dedicato all'inclusione delle persone LGBTIQ+. L'associazione Pro Vita e Famiglia: "Laentra nelle aule e negli studi" Dalla difesa dei diritti fondamentali, alle problematiche legate alla discriminazione sessuale, fino agli stereotipi del linguaggio. Sono alcuni degli argomenti su cui verterà il nuovodel Consiglio Nazionale Forense (CNF), dedicato alle persone LGBTIQ+ e a quelle appartenenti ad etnie diverse dalla maggioranza della popolazione. Il"dedicato alla diversità e all'inclusione" prenderà il via giovedì 11 febbraio alle ore 14.30 e i posti sono già esauriti. Ad organizzarlo, come riportato sulla pagina Facebook del CNF che ne ha annunciato l'inizio, è stata la Commissione ...

Prende il via il corso del CNF dedicato alle persone LGBTIQ+, l'associazione Pro Vita: "Così 'indottrinano' i professionisti forensi" ...La presidente della Camera Penale, Noemi Mariani, ha raccontato a MBNews tutte le ultime novità. Cosa è emerso dall'ultimo incontro? Quali sono le principali criticità della giustizia monzese in quest ...