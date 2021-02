Giuseppe Conte e la nuova vita dopo la “defenestrazione” da Palazzo Chigi (Di martedì 9 febbraio 2021) Che ne sarà di Giuseppe Conte? Secondo Tommaso Labate il destino suo è stato scritto tra la notte di sabato e tutta la giornata di domenica. «Vedo che siete tutti d’accordo e anche io sono convinto che sia la scelta migliore da fare per ritornare in campo subito», riporta un virgolettato di Conte ripreso da “Il Corriere della sera”. Quale è l’occasione servita su un piatto d’argento? leggi anche l’articolo —> Governo Draghi quanto durerà? “Così capirà chi cerca di fregarlo”, rumors sulle consultazioni Scartata l’ipotesi di candidarsi a sindaco di Roma, l’avvocato Giuseppe Conte, per tornare protagonista, dopo essere stato defenestrato da Palazzo Chigi, starebbe vagliando una nuova strategia. Di che si tratta? ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Che ne sarà di? Secondo Tommaso Labate il destino suo è stato scritto tra la notte di sabato e tutta la giornata di domenica. «Vedo che siete tutti d’accordo e anche io sono convinto che sia la scelta migliore da fare per ritornare in campo subito», riporta un virgolettato diripreso da “Il Corriere della sera”. Quale è l’occasione sersu un piatto d’argento? leggi anche l’articolo —> Governo Draghi quanto durerà? “Così capirà chi cerca di fregarlo”, rumors sulle consultazioni Scartata l’ipotesi di candidarsi a sindaco di Roma, l’avvocato, per tornare protagonista,essere stato defenestrato da, starebbe vagliando unastrategia. Di che si tratta? ...

