Giulia litiga con Tommaso | intervengono il migliore amico di Salemi e la sorella di Zorzi | “Sono allibita…” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nuova lite al GF Vip 5 La casa del Grande Fratello Vip 5 ha ospitato una nuova forte discussione tra. Stavolta la scusa della lite è il vino. Pierpaolo Pretelli ha trovato in magazzino una bottiglia di vino vuota e ha raccontato tutto all’influencer italo-persiana, chiedendole di non dire nulla agli altri inquilini. La ragazza però, pochi istanti dopo non ce l’ha fatta e ha riferito tutto ad Andrea Zenga. A quel punto quest’ultimo ha detto la verità: “Sì, l’abbiamo bevuta io, Zelletta e“. Siccome gli aveva raccomandato di stare in silenzio, il 30enne lucano si è arrabbiato molto con la sua fidanzata, accusandola di non aver rispettato la sua richiesta.sbotta controIl ...