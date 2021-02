Giugliano | da domani al via la vaccinazione agli 80enni Individuati 4 punti vaccinali

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano domani

Il Mattino

... da Pozzuoli a. Ma il numero di prenotati è al di sotto della media: 12mila, al momento. Oggi le prime convocazioni,le iniezioni accompagnate da un dono: per tutti, bottiglia d'...Bollettino Covid ae Mugnano Ai dati comunicati dall'ASL aggiornati hanno ...registrato la positività di un insegnante della scuola Illuminato e - per prudenza - chiude solo...Si complica la situazione Covid nell'area Giuglianese. A Qualiano dall'ultimo aggiornamento del 21 gennaio ci sono stati 69 nuovi casi positivi e 70 guariti. Per effetto di questi dati, sono 102 gli a ...In particolare, sono intervenuti ai nostri microfoni tanti medici che hanno raccontato la loro esperienza con la lotta al nuovo coronavirus. “Mario Giordano nel suo programma ‘Fuori dal coro’ ha dato ...