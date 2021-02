Giudice Sportivo, squalificati 22ª giornata di Serie A (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha emesso i verdetti per gli squalificati per la 22ª giornata di Serie A Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noti gli squalificati in vista della 22esima giornata di Serie A. Sono 11 i calciatori che salteranno il prossimo turno per una giornata di squalifica: Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Faraoni e Zaccagni (Verona), Ferrari (Sassuolo), Improta e Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Toloio (Atalanta), Tonelli (Sampdoria). Due turni di stop per Roberto Baronio, collaboratore dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, per «avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) IlGerardo Mastrandrea ha emesso i verdetti per gliper la 22ªdiA IlGerardo Mastrandrea ha reso noti gliin vista della 22esimadiA. Sono 11 i calciatori che salteranno il prossimo turno per unadi squalifica: Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Faraoni e Zaccagni (Verona), Ferrari (Sassuolo), Improta e Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Toloio (Atalanta), Tonelli (Sampdoria). Due turni di stop per Roberto Baronio, collaboratore dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, per «avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara ...

