Giudice Sportivo, due turni a Baronio: l’assistente di Pirlo ingiurioso contro Orsato (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso la sanzione di due turni di squalifica per l’assistente di Andrea Pirlo alla Juventus, Roberto Baronio, “per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara (Orsato, ndr) un’espressione insultante”. Sono undici, invece, i calciatori fermati per un turno a causa di ammonizione sotto diffida: si parla di Toloi (Atalanta), Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Improta (Benevento), Tonelli (Sampdoria), Ferrari (Sassuolo), Faraoni (Verona), Zaccagni (Verona). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso la sanzione di duedi squalifica perdi Andreaalla Juventus, Roberto, “per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara (, ndr) un’espressione insultante”. Sono undici, invece, i calciatori fermati per un turno a causa di ammonizione sotto diffida: si parla di Toloi (Atalanta), Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Improta (Benevento), Tonelli (Sampdoria), Ferrari (Sassuolo), Faraoni (Verona), Zaccagni (Verona). SportFace.

fcin1908it : Giudice sportivo, a Baronio due giornate per un insulto ad Orsato. Terzo giallo per Perisic -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Juventus, due turni di stop per Baronio, salterà la gara col Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Juventus, due turni di stop per Baronio, salterà la gara col Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Juventus, due turni di stop per Baronio, salterà la gara col Napoli - napolimagazine : GIUDICE SPORTIVO - Juventus, due turni di stop per Baronio, salterà la gara col Napoli -