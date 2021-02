Giudicare Draghi sul programma. Ok solo se rispetta i valori M5S. Parla Perantoni, presidente della Commissione Giustizia: “Il Movimento non arretrerà sui traguardi raggiunti” (Di martedì 9 febbraio 2021) La prescrizione potrebbe essere uno dei primi banchi di prova del nuovo governo. “Sia chiaro che il Movimento non potrà mai fare passi indietro rispetto ai risultati raggiunti e riconosciuti anche a livello europeo in due anni e mezzo di governo”, mette in guardia il presidente M5S della Commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni. Che assicura: Draghi? “Il M5S appoggerà un governo politico se il suo programma sarà coerente con i nostri valori”. Partiamo da Mario Draghi. Qual è il suo giudizio sul premier incaricato di formare il nuovo governo? “Mi chiede un giudizio sul Mario Draghi che ha contribuito a commissariare la Grecia o sul Mario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) La prescrizione potrebbe essere uno dei primi banchi di prova del nuovo governo. “Sia chiaro che ilnon potrà mai fare passi indietro rispetto ai risultatie riconosciuti anche a livello europeo in due anni e mezzo di governo”, mette in guardia ilM5SCamera, Mario. Che assicura:? “Il M5S appoggerà un governo politico se il suosarà coerente con i nostri”. Partiamo da Mario. Qual è il suo giudizio sul premier incaricato di formare il nuovo governo? “Mi chiede un giudizio sul Marioche ha contribuito a commissariare la Grecia o sul Mario ...

