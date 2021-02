Giovani ladri vendono online pezzi degli scooter rubati (Di martedì 9 febbraio 2021) La Polizia di Stato ha scovato due Giovani che vendevano online i pezzi degli scooter rubati. Sono due Giovani ragazzi ad essere stati identificati dalle Forze dell’Ordine grazie a una ricerca fatta su Internet. Gli agenti hanno infatti controllato le piattaforme di vendita online tra privati e i social network, qui hanno scoperto che due ragazzi stavano vendendo pezzi di scooter che avevano rubato precedentemente. vendono online pezzi di scooter rubati: i fatti A procedere nelle indagini sono stati gli investigatori del VI Distretto Casilino, con a capo Michele Peloso. Gli agenti di Polizia hanno infatti notato su internet che ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 9 febbraio 2021) La Polizia di Stato ha scovato dueche vendevano. Sono dueragazzi ad essere stati identificati dalle Forze dell’Ordine grazie a una ricerca fatta su Internet. Gli agenti hanno infatti controllato le piattaforme di venditatra privati e i social network, qui hanno scoperto che due ragazzi stavano vendendodiche avevano rubato precedentemente.di: i fatti A procedere nelle indagini sono stati gli investigatori del VI Distretto Casilino, con a capo Michele Peloso. Gli agenti di Polizia hanno infatti notato su internet che ...

