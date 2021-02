Giorno Ricordo: Serracchiani, riattivare Tavolo Governo-Esuli per temi aperti (Di martedì 9 febbraio 2021) . Lettera a Mattarella: grazie per gesto di pace, non cali oblio né vinca chi divide “Le morti atroci, le violenze consumate, le sofferenze sopportate, le ingiustizie patite, le terre e le case abbandonate, l’esodo senza speranza di ritorno: una pagina terribile vissuta da italiani normali travolti da un’ideologia spietata. Nel secolo breve in cui nacquero e si spensero il nazifascismo e il comunismo, su questo lembo di terra entrambi si accanirono lasciando dietro di sé una scia sanguinosa di vittime, di odio e rancori, che si stanno sopendo solo grazie al tempo e ad atti recentissimi e coraggiosi. La ringrazio Presidente di essere stato a Basovizza, protagonista accanto al presidente Pahor di un gesto di pace che si è impresso nella mente e nel cuore di tutti noi”. Lo scrive la parlamentare del Pd Debora Serracchiani in una lettera inviata al Capo dello Stato ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 febbraio 2021) . Lettera a Mattarella: grazie per gesto di pace, non cali oblio né vinca chi divide “Le morti atroci, le violenze consumate, le sofferenze sopportate, le ingiustizie patite, le terre e le case abbandonate, l’esodo senza speranza di ritorno: una pagina terribile vissuta da italiani normali travolti da un’ideologia spietata. Nel secolo breve in cui nacquero e si spensero il nazifascismo e il comunismo, su questo lembo di terra entrambi si accanirono lasciando dietro di sé una scia sanguinosa di vittime, di odio e rancori, che si stanno sopendo solo grazie al tempo e ad atti recentissimi e coraggiosi. La ringrazio Presidente di essere stato a Basovizza, protagonista accanto al presidente Pahor di un gesto di pace che si è impresso nella mente e nel cuore di tutti noi”. Lo scrive la parlamentare del Pd Deborain una lettera inviata al Capo dello Stato ...

