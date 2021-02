Giorgia Meloni a “Fuori dal coro”: “Per tifare Italia non sono necessari ministeri o inciuci” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Chi vuol bene all’Italia tifa per Mario Draghi? Sì, ma per tifare non c’è bisogno di un ministero o di fare un inciucio“. Giorgia Meloni questa sera ospite di Fuori dal coro, su Rete 4 risponde così alla domanda del conduttore. Si sofferma sulla sua decisione di non votare la fiducia a Draghi espressa anche al secondo giro di consultazioni. Ha ribadito e spiegato la posizione di FdI che oggi ha avuto un lungo colloquio con il premier incaricato. Tanto che Guido Crosetto ha twittato scherzosamente: “Draghi ha sequestrato la Meloni”. Sul tavolo delle consultazioni la presidente di FdI ha lasciato moltissime proposte. La presenza di un uomo del prestigio di Draghi non risolverà i problemi strutturali dell’Italia. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) “Chi vuol bene all’tifa per Mario Draghi? Sì, ma pernon c’è bisogno di un ministero o di fare uno“.questa sera ospite didal, su Rete 4 risponde così alla domanda del conduttore. Si sofferma sulla sua decisione di non votare la fiducia a Draghi espressa anche al secondo giro di consultazioni. Ha ribadito e spiegato la posizione di FdI che oggi ha avuto un lungo colloquio con il premier incaricato. Tanto che Guido Crosetto ha twittato scherzosamente: “Draghi ha sequestrato la”. Sul tavolo delle consultazioni la presidente di FdI ha lasciato moltissime proposte. La presenza di un uomo del prestigio di Draghi non risolverà i problemi strutturali dell’. ...

