Giallo di Bolzano | ritrovato anche il corpo del padre di Benno

(Di martedì 9 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Ildi Peter Neumair,di, è statoquesta mattina nel fiume Adige, a sud diArticolo in aggiornamento Ildi Peter Neumair è stato. Dopo più di un mese dall'inizio delle ricerche, il cadavere del 63enne,diNeumair, è emerso dalle acque del fiume Adige, a Sud di. Sabato scorso, i vigili del fuoco avevano recuperatoquello di Laura Perselli, madre del trentenne che, ad oggi, è recluso in carcere con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Tag:di...

Attualmente ci sono 17 regioni in zona gialla, 4 in arancione, nessuna in zona rossa e bianca ma con alcune zone molto critiche tra cui nella provincia di, dove è stato deciso per un lockdown ...Approfondisci Peter Neumair e Laura Perselli: il, dalla sparizione all'arresto del figlio Coppia scomparsa a: ildell'acqua ossigenata Peter Neumair: il fratello dell'uomo ...Il corpo di Peter Neumair è stato ritrovato. Dopo più di un mese dall'inizio delle ricerche, il cadavere del 63enne, padre di Benno Neumair, è emerso dalle acque del fiume Adige, a Sud di Bolzano. Sab ...I vigili del fuoco hanno recuperato dall'Adige un corpo. Si dovrebbe trattare della salma di Peter Neumair. Il ritrovamento è stato fatto ad Ora, a poca distanza da dove il fiume ...