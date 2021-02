GF Vip, Tommaso Zorzi esplode: “Maria Teresa Ruta ha una lingua biforcuta, È insano che lei pensi certe robe” (Di martedì 9 febbraio 2021) Amicizia finita tra Maria Teresa, Tommaso e Stefania? Negli ultimi giorni c’è stato un evidente allontanamento da parte di Maria Teresa Ruta nei confronti di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La giornalista ed ex conduttrice de La Domenica Sportiva, dopo alcune incomprensioni col rampollo meneghino e la moglie di Simone Gianlorenzi, sente di non essere più ben accetta dai due gieffini. Per questo motivo il 25enne milanese ha fatto notare come lei sia la prima a lanciare il sasso e nascondere la mano. Tra i tre inquilini l’amicizia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è giunta al capolinea? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente. I due gieffini infastiditi dalla dichiarazioni della giornalista E se nei primi mesi gran ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) Amicizia finita trae Stefania? Negli ultimi giorni c’è stato un evidente allontanamento da parte dinei confronti die Stefania Orlando. La giornalista ed ex conduttrice de La Domenica Sportiva, dopo alcune incomprensioni col rampollo meneghino e la moglie di Simone Gianlorenzi, sente di non essere più ben accetta dai due gieffini. Per questo motivo il 25enne milanese ha fatto notare come lei sia la prima a lanciare il sasso e nascondere la mano. Tra i tre inquilini l’amicizia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è giunta al capolinea? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente. I due gieffini infastiditi dalla dichiarazioni della giornalista E se nei primi mesi gran ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - EireenViolet : GF Vip,Tommy ha detto:'che appena esce va con il primo che trova' aggiungendo particolari che per decenza non ripor… - jessica_zorzina : Solo a temprarono island vip possono aspirare mentre Tommaso sarà opinionista all’isola e forse lavorerà con France… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi incalza #MariaTeresaRuta dopo aver sentito la versione di #FrancescoBaccini sul loro flir… - infoitcultura : Tommaso chiede a Maria Teresa di Baccini: 'Mi spiace tu passi per una bugiarda' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 -