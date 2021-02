GF Vip, rivelazione shock: “Tommaso ti ha nominato”, a dirlo a Maria Teresa è stata proprio lei (Di martedì 9 febbraio 2021) ; ecco cosa è successo poco fa in casa. Manca sempre meno alla finalissima del GF Vip 5. Dopo il secondo prolungamento, l’ultima puntata del reality show è stata fissata per il 1 marzo 2021. Meno di un mese L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 9 febbraio 2021) ; ecco cosa è successo poco fa in casa. Manca sempre meno alla finalissima del GF Vip 5. Dopo il secondo prolungamento, l’ultima puntata del reality show èfissata per il 1 marzo 2021. Meno di un mese L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #MatildeBrandi fa una rivelazione choc su #MyriamCatania #TzVip #MarioErmito - GiuseppeporroIt : Un prete è entrato al GF VIP recentemente: l'inaspettata rivelazione di Giulia Salemi (FOTO) #gfvip #giuliasalemi - pairsonnalitesF : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi svela: “Ho pagato un conto per 14 donne”: Come risaputo, il ragazzo nato nel 199… - frank_tv_zap : MTR Rivelazione? È l’unica vera VIP li dentro. Smettetela. #gfvip - VIP_LXIII : Eh sì. Le variabili inattese a volte sono una rivelazione. Si può proprio dire, come diceva qualcuno, che le person… -