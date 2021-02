GF Vip | Maria Teresa Ruta lo confessa dopo la puntata | “Già sono nei guai…”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti, forse, si sarebbe aspettata tranne che ritrovarsi Francesco Baccini sulla passerella del GF Vip. E così, che pochi giorni prima aveva nominato il cantante parlando di un flirt, ha affrontato un faccia a faccia in diretta. In breve, Baccini ha smentito la versione della giornalista e conduttrice tv. Ha sì raccontato di averla frequentata anni e anni fa, ma senza che tra loro succedesse nulla. Anzi. Prima una cena da lei, coi figli, poi sirivisti sempre a casa per vedere in tv il Festival di Sanremo. “Mangiamo e guardiamo il Festival, a un certo punto ero lì sbattuto, depresso, mi ha consolato, ma roba da scuola media. Non è successo nulla. Ad un certo punto si sente una porta sbattere e penso ca**o i ladri, entra un signore”. (Continuala foto) E ...

Il cantante ha smentito il racconto di Maria Teresa, in parte almeno. Dopo la puntata c'è il confronto con Tommaso che prova a capire chi dei due ha detto una bugia Grande Fratello, Tommaso Zorzi e il suo sfogo su Maria Teresa Ruta: amicizia finita? Ieri sera il concorrente ha nominato la sua compagna di letto a causa di quanto accaduto in puntata Tommaso Zorzi , Stefania ...