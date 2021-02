GF Vip, Guenda Goria si scaglia contro Baccini: “Non ha avuto garbo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul GF Vip si è abbattuto un uragano di nome Francesco Baccini. Quella che doveva essere una parentesi goliardica e che seguisse il filone dei flirt di Maria Teresa Ruta, a lungo un “trend topic” nella Casa, si è rivelato essere motivo di aspra discordia. In primis, le rivelazioni di Baccini sul loro flirt sono costate l’ennesima nomination alla Ruta, arrivata questa volta “grazie” anche al voto di un insospettabile. Fuori dalla Casa, la polemica è scoppiata e ad alimentarla è la figlia della Ruta, Guenda Goria. La verità sul flirt di Baccini e Maria Teresa Ruta Riavvolgendo il nastro, due settimane fa Maria Teresa Ruta aveva rivelato di aver avuto una mezza tresca con il cantante Francesco Baccini. La giornalista ha ceduto alle argomentazioni di Alda D’Eusanio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul GF Vip si è abbattuto un uragano di nome Francesco. Quella che doveva essere una parentesi goliardica e che seguisse il filone dei flirt di Maria Teresa Ruta, a lungo un “trend topic” nella Casa, si è rivelato essere motivo di aspra discordia. In primis, le rivelazioni disul loro flirt sono costate l’ennesima nomination alla Ruta, arrivata questa volta “grazie” anche al voto di un insospettabile. Fuori dalla Casa, la polemica è scoppiata e ad alimentarla è la figlia della Ruta,. La verità sul flirt die Maria Teresa Ruta Riavvolgendo il nastro, due settimane fa Maria Teresa Ruta aveva rivelato di averuna mezza tresca con il cantante Francesco. La giornalista ha ceduto alle argomentazioni di Alda D’Eusanio ...

ItalyFlo : @guenda_ggoria Cara guenda amo MT come Donna per me è grande superstar of all Vip dentro.vorrie ho fire ho capito t… - vip_erella : Qualche giorno fa avrei detto guenda ora dico savage #tzvip #sovip #zorzandoinrai - 1973Dario09 : @guenda_ggoria IL mondo dei vip è piena di gente che vuole approfittare dell'altro per tornare alla ribalta. Baccin… - giampi37045 : @guenda_ggoria Sei ridicola a voler parlare di garbo. Ma da quado tu e tua madre siete entrate al G.F. VIP, c'è sta… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #GuendaGoria attacca #FrancescoBaccini dopo il confronto con #MariaTeresaRuta #TzVip #Mtr -