'Gf Vip 5', Tommaso Zorzi incalza Maria Teresa Ruta dopo aver sentito la versione di Francesco Baccini sul loro flirt: "Passi per una bugiarda" (Di martedì 9 febbraio 2021) A tener banco dopo la trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera su Canale 5 è stato l'incontro tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Il cantautore in diretta ha, infatti, raccontato una versione completamente diversa rispetto a quella della gieffina sul flirt che hanno avuto anni fa e Tommaso Zorzi e Stefania Orlando volevano capire meglio come siano andate davvero le cose. Maria Teresa non sembrava volerne parla di nuovo e cercando tagliare corto ha dichiarato: "Va bene ho sbagliato io, sarà una bugiarda! Ti cambia se ci siamo visti una sera o tre? Si sta parlando di una cosa delicata". Tommaso però non aveva ...

