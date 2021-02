‘Gf Vip 5’, la sorella di Andrea Zelletta si dichiara ad Andrea Zenga: l’inaspettata reazione del gieffino dopo la diretta! (Di martedì 9 febbraio 2021) Durante la puntata dello scorso venerdì del Gf Vip 5, Alessia Zelletta, sorella di Andrea Zelletta, aveva reso pubblico il suo interesse sentimentale per Andrea Zenga. La ragazza, infatti, aveva pubblicato dei tweet eloquenti: Sto maleeeee ??? Zenga TI ASPETTO FUORI!!! #tzvip — Alessia Zelletta (@ZellettaAlessia) February 5, 2021 Alfonso Signorini, dando adito alle uscite social di Alessia, l’aveva invitata come ospite nel reality per dichiararsi di persona al figlio di Walter Zenga. Infatti, proprio nella puntata di ieri, Alessia si è recata in Casa e ha chiarito a Zenga il suo interesse: Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo. ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 febbraio 2021) Durante la puntata dello scorso venerdì del Gf Vip 5, Alessiadi, aveva reso pubblico il suo interesse sentimentale per. La ragazza, infatti, aveva pubblicato dei tweet eloquenti: Sto maleeeee ???TI ASPETTO FUORI!!! #tzvip — Alessia(@Alessia) February 5, 2021 Alfonso Signorini, dando adito alle uscite social di Alessia, l’aveva invitata come ospite nel reality perrsi di persona al figlio di Walter. Infatti, proprio nella puntata di ieri, Alessia si è recata in Casa e ha chiarito ail suo interesse: Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo. ...

fanpage : #Gfvip, tutti pazzi per il papà di Stefania Orlando - fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - DonnaGlamour : GF Vip, Elisabetta Gregoraci con l’abito trasparente: “Ti sei scordata i vestiti?” - marikaj28 : RT @fanpage: #Gfvip, tutti pazzi per il papà di Stefania Orlando -