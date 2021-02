Germania e Spagna non vogliono le inglesi, l’Italia sì: Real Sociedad-Manchester United si giocherà a Torino (Di martedì 9 febbraio 2021) La variante inglese delle coppe europee: Germania e Spagna non fanno passare gli inglesi, e così la Uefa organizza la diaspora delle squadre di Premier in giro per l’Europa. L’andata dei sedicesimi di Europa League tra Real Sociedad e Manchester United si giocherà a Torino, allo Juventus Stadium. Invariati data e orario della partita (18 febbraio alle 19). Lo ha ufficializzato l’Uefa, dopo aver sistemato prima Lipsia-Liverpool e Moenchengladbach-City a Budapest. Insomma, ormai il fattore campo è solo un orpello: le restrizioni alle frontiere per il Covid obbligano una rimodulazione del calendario delle competizioni europee. E se ci sono Paesi europei che non consentono alle squadre inglesi di oltrepassare i propri ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) La variante inglese delle coppe europee:non fanno passare gli, e così la Uefa organizza la diaspora delle squadre di Premier in giro per l’Europa. L’andata dei sedicesimi di Europa League trasi, allo Juventus Stadium. Invariati data e orario della partita (18 febbraio alle 19). Lo ha ufficializzato l’Uefa, dopo aver sistemato prima Lipsia-Liverpool e Moenchengladbach-City a Budapest. Insomma, ormai il fattore campo è solo un orpello: le restrizioni alle frontiere per il Covid obbligano una rimodulazione del calendario delle competizioni europee. E se ci sono Paesi europei che non consentono alle squadredi oltrepassare i propri ...

