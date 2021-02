Gazzelle, il nuovo album “Ok” è in giro per Milano (Di martedì 9 febbraio 2021) Come riportato da Gazzelle oggi sui suoi social, in tutta Milano sono comparse delle curiose cassette antincendio, che contengono al loro interno una copia in vinile di “Ok”, il nuovo album di Gazzelle! L’album, già disponibile in pre-save, uscirà il 12 febbraio. Gazzelle, Ok esce il 12 Febbraio In occasione dell’uscita del suo nuovo album “OK”, prevista per venerdì 12 febbraio, l’artista ha deciso infatti di fare un regalo ai fan. Una cassetta per idranti è stata prontamente notata e saccheggiata di ciò che conteneva al suo interno. Un disco quindi è stato trovato da una fortunata persona che potrà ascoltarlo in anteprima. In uscita venerdì 12 febbraio, già disponibile in pre-save, pre-order e pre-add a questo link, “OK” è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Come riportato daoggi sui suoi social, in tuttasono comparse delle curiose cassette antincendio, che contengono al loro interno una copia in vinile di “Ok”, ildi! L’, già disponibile in pre-save, uscirà il 12 febbraio., Ok esce il 12 Febbraio In occasione dell’uscita del suo“OK”, prevista per venerdì 12 febbraio, l’artista ha deciso infatti di fare un regalo ai fan. Una cassetta per idranti è stata prontamente notata e saccheggiata di ciò che conteneva al suo interno. Un disco quindi è stato trovato da una fortunata persona che potrà ascoltarlo in anteprima. In uscita venerdì 12 febbraio, già disponibile in pre-save, pre-order e pre-add a questo link, “OK” è ...

