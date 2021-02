Gasperini: “Siamo competitivi, domani ci giochiamo il secondo tempo e sarà quello decisivo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Gasperini sottolinea che sono competitivi e che domani è come giocare il secondo tempo che sarà quello decisivo. È importante vincere col Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 febbraio 2021)sottolinea che sonoe cheè come giocare ilche. È importante vincere col Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Gasperini presenta #AtalantaNapoli: 'Sarà una partita diversa, ma siamo competitivi' - FedeDiLo98 : RT @antorendina: Domenica scorsa ci siamo fatti palleggiare in faccia dal Parma che perde 0-3 in casa col Bologna. In settimana catenaccio… - antorendina : Domenica scorsa ci siamo fatti palleggiare in faccia dal Parma che perde 0-3 in casa col Bologna. In settimana cate… - AntErcolano : RT @Vatenerazzurro1: 'Siamo tornati tardi da Napoli'. Ecco il motivo della rimonta del Toro. Cit Gasperini. - Bianca34874951 : RT @Vatenerazzurro1: 'Siamo tornati tardi da Napoli'. Ecco il motivo della rimonta del Toro. Cit Gasperini. -