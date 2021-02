Gasperini: «La Coppa Italia conta tanto. Rimonta Toro? Per fortuna si gioca ogni 3 giorni» (Di martedì 9 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. SEMIFINALE DI RITORNO – «Penso che sarà una partita diversa rispetto all’andata. Domani ci giochiamo per così dire il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo: quindi ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Abbiamo visto però all’andata che siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il Napoli» Rimonta TORINO – «Per fortuna si gioca ogni tre giorni e bisogna ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Gian Pieroha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli valida per la semifinale di ritorno dellaGian Pieroha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la semifinale di ritorno della. SEMIFINALE DI RITORNO – «Penso che sarà una partita diversa rispetto all’andata. Domani ci giochiamo per così dire il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo: quindisituazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Abbiamo visto però all’andata che siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il Napoli»TORINO – «Persitree bisogna ...

